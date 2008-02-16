Кириленко розповів, що треба, щоб з’явилася партія Ющенка

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що політичні сили, які входять до складу блоку НУ-НС знайдуть спільну мову при створенні єдиної партії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України – Народної самооборони” , про це він заявив у суботу на брифінгу в Сумах.

За словами В.КИРИЛЕНКА, ідея створення єдиної політичної сили на базі блоку є актуальною. Він запевнив, що як голова найбільшої у блоці партії “Народний Союз Наша Україна” все робить для того, щоб об’єднавчий процес завершився результативно. “Напрацьовано проект спільного статуту, спільної програми, приблизний графік і алгоритм об’єднання”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що “для того, щоб ці проекти реалізувалися, потрібно внести поправки і деякі зміни до чинного закону про політичні партії".

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що “виборці вимагають від нас єдності у політичному розумінні цього слова, і ми вже створили блок із дев’яти партій - найбільший в історії українських виборів”.

“Спочатку говорили, що це неможливо, а потім говорили, що блок одразу після виборів розвалиться, пересвариться за портфелі та посади. Але ми виконали обіцянку, ми об’єдналися”, - підкреслив він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, партії, які входять до блоку, - це політичні сили, які, в інтересах реалізації настанов виборців, в інтересах політики Президента Віктор ЮЩЕНКА, завжди знаходять між собою спільну мову. “В тому числі знайдуть спільну мову й при створенні єдиної партії”, - наголосив він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО додав, що об’єднання “це відбудеться, незважаючи на закиди недоброзичливців”.