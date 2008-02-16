Голову Житомирської облради позбавили трьох заступників

На сесії Житомирської обласної ради депутати більшістю голосів шляхом таємного голосування проголосували за відставку заступників голови облради Ірини СИНЯВСЬКОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято 15 лютого на сесії Житомирської обласної ради під головуванням Віталія ФРАНЦУЗА, обраного головою облради депутатами БЮТ та “Нашої України”.

"На сесії облради проголосовано за складення повноважень заступників голови облради Володмира ПЄХОВА (лідера фракції Партії регіонів в облраді), Миколи ОЛЕЩЕНКА (фракція Блоку Литвина) та Михайла ЧИГИРЯ (КПУ)", - повідомив депутатам В.ФРАНЦУЗ результати голосування.

При цьому він зазначив, що на сесії також, "нарешті, розглянуто ряд важливих соціально-економічних питань регіону - щодо розподілу платежів за користування надрами, внесення змін до бюджету на цей рік, виділення коштів малозабезпеченим громадянам області та інших".

Водночас В.ФРАНЦУЗ сказав, що під час сесії "ще не вдалося остаточно відрегулювати її нормальну роботу, оскільки частина апарату облради й досі відмовляється визнати його легітимним головою Житомирської обласної ради".

У роботі сесії взяли участь 57 депутатів облради (всього 95), зокрема з фракцій БЮТ, “Нашої України”, СПУ, 2 – Народної партії та 2 "регіонала" (останніх рішенням Ради обласної організації ПР за такі дії виключено з партії - УНІАН).

Також у пленарному засіданні сесії облради взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА, народні депутати України Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ (НУ-НС) та Сергій ПАШИНСЬКИЙ (БЮТ), начальники управлінь Житомирської облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій. Ірина СИНЯВСЬКА на сесії була відсутня.