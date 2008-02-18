У Януковича вважають, що Балозі доведеться виявити неабияку винахідливість

Вихід глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з партії “Наша Україна” призведе до поглиблення конфлікту інтересів між ним та Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА.

За її словами, вихід із партії „Народний Союз Наша Україна” В. БАЛОГИ не викликає здивування. І.БЕРЕЖНА пояснила це тим, що “цей непересічний політик усвідомив безперспективність цієї політичної сили”.

При цьому, наголосила І.БЕРЕЖНА, на сьогодні існує очевидний конфлікт інтересів між нині безпартійним В.БАЛОГОЮ і почесним головою “Нашої України”, Президентом В.ЮЩЕНКОМ. “БАЛОЗІ доведеться виявити неабияку винахідливість та гнучкість мислення, розрізняючи інтереси ЮЩЕНКА - Президента України і ЮЩЕНКА – партійного керівника”, - сказала І.БЕРЕЖНА.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії НСНУ. У своїй заяві з цього приводу В.БАЛОГА зазначив: “Усі ефективні можливості, пов’язані з моїм перебуванням у лавах «Нашої України», повністю вичерпані. Мій вихід з партії зніме питання співвідношення між моїми функціями як глави Секретаріату Президента і як члена президії НСНУ. Будуть припинені всілякі спекуляції щодо моєї ролі у внутрішньопартійних процесах".