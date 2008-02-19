Черномирдін відкрив Почесне консульство РФ у Чернігові

У Чернігові у понеділок відкрито Почесне консульство Російської Федерації.

Відкрив консульство Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні, спеціальний представник Президента Росії з розвитку торгово-економічних відносин з Україною Віктор ЧЕРНОМИРДІН, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Чернігівської обласної ради/

Також В.ЧЕРНОМИРДІН представив почесного консула РФ Вагіфа АЛІЄВА.

Робота консульства буде спрямована на покращення взаємовідносин між Україною і Росією у торгівельно-економічній сфері, вирішення питань переїздів через кордон та надання консультацій.

Перед відкриттям Консульства В.ЧЕРНОМИРДІН зустрівся з головою Чернігівської облдержадміністрації Володимиром ХОМЕНКОМ, головою Чернігівської обласної ради Наталією РОМАНОВОЮ та Чернігівським міським головою Олександром СОКОЛОВИМ. Вони обговорили низку питань, пов’язаних з перспективами транскордонного співробітництва, що відкриється для Чернігівщини після того, як Консульство запрацює на повну потужність. Також відзначалося, що сторони, насамперед, очікують пожвавлення торгівельних, туристичних і культурних зв’язків.

В.ЧЕРНОМИРДІН традиційно приїжджає до Чернігова на день Святого Феодосія, що відзначається 18 лютого.