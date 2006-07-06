Нашоукраїнець Артеменко натякає, що Мороз веде себе як ”дівчинка з Окружної”

Представник фракції «Наша Україна» Юрій АРТЕМЕНКО заявляє про непослідовність соціалістів у питанні кандидатури на посаду спікера Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба блоку «Наша Україна» з посиланням на слова депутата.

“Ми є свідками непослідовності позицій окремих представників, в тому числі і лідерів, фракції СПУ у питанні кандидатури на посаду спікера», – сказав Ю.АРТЕМЕНКО. «Члени нашої фракції, незважаючи на симпатії чи антипатії до тієї чи іншої кандидатури наших партнерів, ставлячи свої підписи під угодою, розуміли – головне, що має відрізняти політика від бізнесмена – це поняття моралі, честі і виконання зобов’язань», - додав він.

“Члени СПУ підписали угоду, яка не передбачає право вето, у якій є розділ під назвою “Етика поведінки членів коаліції”, відзначив Ю.АРТЕМЕНКО. «На жаль, ще не розпочавши роботу, не зайнявши якихось посад і не взявши на себе тягар відповідальності перед суспільством, Олександр МОРОЗ почав порушувати коаліційну угоду, тим самим кидаючи виклик партнерам по Коаліції», каже нашоукраїнець.

“Невідомо, які мотиви у Олександра МОРОЗА, але він має усвідомлювати, що якщо представники його фракції не підтримають кандидатуру, висунуту згідно угоди “Нашою Україною”, то це поставить під сумнів існування коаліції взагалі, – наголосив Ю.АРТЕМЕНКО. «Тобто соціалісти можуть поховати надію людей на демократичну більшість у парламенті. Сподіваюся, що голосування за посаду спікера у парламенті розставить все по місцях і покаже, хто є справжнім політиком, державним діячем, а хто – дівчинкою з Окружної”, додав депутат (Як відомо, на Окружній у Києві пропонують свої послуги повії).