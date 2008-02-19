Партія регіонів і Янукович розійшлися в поглядах

Фракція Партії регіонів знову порушить питання про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по закінченню чергових консультацій заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, питання про відставку А.ЯЦЕНЮКА вже раніше порушувалось. Однак, після проведення активних переговорів про нього забули.

В той же час, за його словами, «це питання сьогодні знову виникло на засіданні фракції Партії регіонів».

В.ЯНУКОВИЧ пов’язує це з тим, що А.ЯЦЕНЮК як голова ВР не виконує вимог опозиції і не виконує норм регламенту.

Відповідаючи на запитання, як В.ЯНУКОВИЧ особисто ставиться до можливої відставки А.ЯЦЕНЮКА, лідер ПР сказав: «негативно».

Він пояснив це тим, що А.ЯЦЕНЮК на посаді спікера ще не вичерпав своїх можливостей.

«Треба йому дати можливість попрацювати і набратися досвіду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що сьогодні під час консультацій знову не було знайдено жодного рішення щодо відновлення роботи ВР.

В той же час, на його думку, питання розблокування роботи ВР має бути вирішено виключно в стінах парламенту і його не слід виносити на обговорення з Секретаріатом Президента.