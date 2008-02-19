Ющенко відправив Дубину й Таруту до президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ прийняв 18 лютого голову правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ і голову ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД) Сергія ТАРУТУ.

Як повідомляє Державне інформаційне агентство Туркменістану (TDH), О.ДУБИНА і С.ТАРУТА прибули до Туркменістану за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Під час зустрічі С.ТАРУТА доповів главі Туркменістану про стан справ на будівництві спільного залізничного і автомобільного моста через р. Амудар’я, яке здійснюють українські партнери, а також висловив ряд конкретних пропозицій щодо нарощування темпів просування цього проекту з тим, щоб завершити його у встановлені терміни.

Зокрема, він висловився за створення спільної комісії з повної інвентаризації об`єкту, роботи на якому, як відомо, було відновлено в результаті оперативних заходів, здійснених за підсумками робочої поїздки Президента Туркменістану до Лебапського велаяту.

Голова ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» також проінформував Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА про ті кроки, які планується зробити щодо просування іншого великого проекту, в якому задіяні українські компанії, – інженерно-комунікаційного тунелю в Ашхабаді, зокрема, щодо закупівлі спеціального устаткування. У зв’язку з цим С.ТАРУТА повідомив про намір залучити до реалізації цих проектів російських партнерів.

Підтримавши пропозиції, що в цілому прозвучали, глава держави наголосив на важливості двох цих об`єктів, зробивши особливий акцент на значенні залізнично-автомобільного моста через Амудар’ю в контексті соціально-економічного розвитку регіону і всієї країни. Відзначивши, що Туркменістан і Україну зв`язують давні відносини дружби і взаємовигідної співпраці, Президент Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ висловив надію, що ці відносини успішно розвиватимуться і надалі, знайшовши нову динаміку і нову якість, на благо двох країн і народів.

Керівники найбільших українських компаній запевнили, що усвідомлюють всю відповідальність взятих на себе партнерських зобов`язань і зі свого боку докладуть всіх зусиль, щоб вивести туркмено-українську співпрацю на якісно новий етап.

О.ДУБИНА і С.ТАРУТА також привітали Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА з першою річницею обрання на пост Президента Туркменістану і Днем Державного прапора.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого С.ТАРУТА вже обговорював з Г.БЕРДИМУХАМЕДОВИМ участь ІСД в проекті з будівництва залізничного моста через річку Амудар’я в Туркменістані, який реалізує Українська державна корпорація з транспортного будівництва “Укртрансбуд”.

Як повідомив глава української корпорації, планується створити спеціальну робочу групу, а також прийняти цілий комплекс заходів з матеріально-технічного забезпечення будівництва моста і нарощування темпів робіт.

Нагадаємо, на початку січня під час робочої поїздки до Лебапа Президент Туркменістану адресував українським компаніям серйозні претензії у зв`язку з допущеним відставанням робіт на будівництві суміщеного залізничного і автомобільного моста через Амудар’ю і тунелю в туркменській столиці.

В даний час роботи на будівництві моста відновлено.