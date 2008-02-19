Турчинов: Тимошенко в Москві доведеться починати газові переговори з нуля

Прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО в Москві доведеться починати переговори з газових питань із самого початку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день домовленості, досягнуті президентами України і Росії в Москві 12 лютого, практично не реалізуються, і в угодах, які НАК «Нафтогаз України» одержав від російської сторони щодо створення СП, НАК представлений лише номінально.

«Фактично, доведеться проводити переговори із самого початку. Завдання у прем`єр-міністра дуже складне – провести переговори з початкової стадії і вивести їх на формулу: А - безпечну для економіки і енергетики України, Б – взаємовигідну для України і наших партнерів. Це складне завдання, враховуючи той тиск, який сьогодні чиниться - вплив тіньових посередників (“РосУкрЕнерго” і “УкрГаз-Енерго» - УНІАН) на корумпованих чиновників в Україні», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день немає підписаних між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» угод за результатами переговорів президентів у Москві.

О.ТУРЧИНОВ заявив, що з розумінням ставиться до того, що росіяни проводять політику своєї країни, проте пропозиції у вигляді угоди про розвиток відносин у газовій сфері, які одержав НАК «Нафтогаз» від російської сторони, «фактично, свідчать про те, що є пропозиція не змінювати, я б навіть сказав, дещо ускладнити ситуацію на газовому ринку в Україні».

«Фактично, в цих пропозиціях взагалі відсутній НАК «Нафтогаз». Він тут виконує суто номінальну функцію. Тобто, одне СП пропонується (створити), щоб воно постачало, тобто імпортувало газ в Україну, друге СП – фактично розподіляло газ в Україні. Причому НАК «Нафтогаз» тільки номінально представлене в цьому СП, але ні в розрахунках, ні в управлінні цих процесів він фактично участі не бере. І в такому варіанті наші могутні підприємства НАК «Нафтогаз» буквально за декілька місяців перетворюються на пустопорожнього банкрота», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр також відзначив, що в спільних підприємствах, створених у форматі 50 на 50, управляти і впливати на процес практично неможливо.

О.ТУРЧИНОВ, відповідаючи на питання про те, чи планується зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, сказав, що у неї температура, а програма її візиту до Москви в частині зустрічей ще уточнюється.

Нагадаємо, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Москви заплановано на 20-21 лютого.

Довідка УНІАН. 14 лютого ц.р. НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» почали переговори з розробки базового проекту угоди про поставки газу в Україну і погашення заборгованості. З 15 лютого над спільним варіантом нового контракту працюють дві групи. Одна – з представників НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» – розглядає умови постачання природного газу до України з 1 січня 2008 року. До складу другої групи увійшли представники «Газпрому», «УкрГаз-Енерго», «РосУкрЕнерго» і НАК «Нафтогаз України», які працюють над створенням акту звірки балансу газу і руху грошей, які були використані в 2006-2007 роках.

Результатом цієї співпраці має стати, згідно з домовленостям президентів України і Росії від 12 лютого в Москві, прозора схема поставок газу до України.

Нова угода також має визначити порядок остаточного розрахунку України за поставлений їй газ в листопаді-грудні минулого року за цінами 2007 року. В даний час ця заборгованість становить близько 800 млн. грн.