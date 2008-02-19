У Тимошенко визнали, що на жаль все залежить від Газпрому
Дубина поговорив в Туркменістані
|Олександр Турчинов
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
«Опрацьовується формула поставок газу, зокрема й з Туркменістаном. Але всі домовленості, які можливі, залежать від позиції «Газпрому», - зазначив О.ТУРЧИНОВ, висловивши жаль, що у України немає кордонів з Узбекистаном, Туркменістаном і Казахстаном, і газ потрібно проводити транзитом через Росію, від чиєї позиції багато що залежить в цьому питанні.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Україна Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що Україні необхідно укладати договори на прямі поставки газу з Туркменістаном, Казахстаном і Узбекистаном.
Так, 4 лютого Ю.ТИМОШЕНКО і посол Туркменістану в Україні обговорили можливість диверсифікації поставок газу в рамках проекту з будівництва газопроводу «Білий потік».