У ПР кажуть, що коаліція хоче слухати у ВР лише про скіфських баб

«Я постійно чую про ці проблеми, які виникають в банці з помаранчевими павучками», - заявила нардеп Олена Лукаш в ефірі Ера-FM

Депутат від ПР зауважила, що заяви коаліції про те, що регіонали винні у блокуванні парламенту, на її думку, не відповідають дійсності. “Та розберіться між собою. Вас 227. Хто кого зрадив, з ким перемовини. Ви, будь ласка, між собою, нас в це не вплутуйте”, - сказала Лукаш.

До цього депутат попросила уважніше придивитися до пропонованого коаліцією порядку денного ВР: “ви не читали порядок денний, який нам пропонують. Це питання геноциду, Голодомору, воїнів УПА. Це дійсно те, що знижує ціну на молоко, на хліб, те, що надасть громадянам добробут.

Хто каже з них про підвищення прожиткового мінімуму? Та Боже борони, спершу треба закон про Кабінет Міністрів, де кожна секретарка Секретаріату Президента буде вказувати прем`єр-міністру, що йому робити. Ви ж почитайте порядок денний, який нам коаліція пропонує. Так це ж порядок денний абсолютно про скіфські баби...” – обурилася Лукаш.