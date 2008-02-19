Україна та ЄС хочуть поновити врегулювання Придністровського конфлікту

Україна та Євросоюз вважають за доцільне поновити переговорний процес щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це йшлося сьогодні під час зустрічі віце-прем’єр-міністра у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорія НЕМИРІ з Спеціальним представником ЄС для Республіки Молдова Кальманом МІЖЕЇ.

Сторони обговорили питання, пов’язані з процесом придністровського врегулювання і співпрацею між Україною та Європейським Союзом у прикордонних питаннях, що є важливими складовими Плану дій ЄС-Україна.

Г. НЕМИРЯ запевнив, що позиція України у врегулюванні Придністровського конфлікту залишається незмінною – “мирне розв`язання конфлікту на основі збереження суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова та надання особливого статусу Придністров’ю”.

У свою чергу К.МІЖЕЇ заявив, що мирне врегулювання конфлікту “є спільним викликом для України та ЄС”.

Сторони також висловилися за відновлення відповідного переговорного процесу у форматі “5+2”.

Під час зустрічі віце-прем’єр-міністр наголосив, що українська сторона чітко та послідовно дотримується вимог спільного митного режиму, визначеного у березні 2006 року, та розглядає його в контексті забезпечення ефективного контролю товарів та вантажів, що перетинають українсько-молдовський кордон.

“Ми високо оцінюємо діяльність Місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях перетину кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM) та готові до подальшої ефективної співпраці з Комісією”, – сказав Г.НЕМИРЯ.