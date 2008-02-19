Олійник пояснив свою відставку: я не працюю у приватному кооперативі...

Голова Львівської обласної державної адміністрації Петро ОЛІЙНИК заявляє, що подав у відставку через переконання, що “новий час вимагає нових людей”, передає кореспондент УНІАН.

“Я свій вибір зробив свідомо, ніхто на мене не тиснув, бо переконаний, що новий час вимагає нових людей, і вони повинні більш ефективно робити справи”, - заявив П.ОЛІЙНИК сьогодні журналістам, коментуючи причини свого рішення написати заяву про звільнення з посади голови Львівської ОДА.

"На жаль, таким інструментом як відставка вітчизняні політики не користуються. Я переконаний, що це єдиний правильний інструмент”, - наголосив П.ОЛІЙНИК.

Він заперечив, що можливою причиною відставки є конфлікт між ним та головою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ. "Я не працюю у приватному кооперативі, щоб через конфлікт з вищою посадовою особою подавати у відставку. Ніяких конфліктів немає, є планова робота, узгодженості і неузгодженості, а конфліктів немає", - наголосив П.ОЛІЙНИК.

Він також повідомив, що на даний час йому не пропонували у Секретаріаті Президента жодної іншої посади.

Довідка УНІАН. Указ про призначення П.ОЛІЙНИКА головою Львівської ОДА Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 4 лютого 2005 року.