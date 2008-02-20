БЮТ не бачить жодного компромісу у відставці Яценюка

Народний депутат Антон ЯЦЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що політичні сили мають досягти компромісу для розблокування роботи Верховної Ради, не порушуючи питання про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Таку думку А.ЯЦЕНКО висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Я не вважаю, що відставка ЯЦЕНЮКА сприятиме досягненню компромісу. ЯЦЕНЮК є самодостатнім головою Верховної Ради, і він справляється з покладеними на нього обов`язками», – сказав А.ЯЦЕНКО.

При цьому народний депутат зазначив, що для відставки голови Верховної Ради не існує жодних підстав. «Для відставки мають бути дуже вагомі аргументи, яких, як я розумію, на сьогоднішній день немає», - пояснив він.

Народний депутат також розраховує, що лідери парламентських фракцій продовжать консультації щодо узгодження позицій для розблокування роботи Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів знову порушить питання про відставку А.ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

За його словами, А.ЯЦЕНЮК як голова ВР не виконує вимоги опозиції та норми регламенту. При цьому, відповідаючи на питання, як В.ЯНУКОВИЧ особисто ставиться до можливої відставки А.ЯЦЕНЮКА, лідер ПР сказав: «негативно».