Лавринович сам віддуватиметься за ПР у Національній конституційній раді

Відповідно до рішення Партії регіонів, участь у роботі Національної конституційної ради на даному етапі обмежиться лише одним представником – Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ. Про це повідомив сам народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів О.ЛАВРИНОВИЧ у коментарі, переданому УНІАН.

Він підкреслив, що інші члени Національної конституційної ради від опозиційної партії, визначені указом Президента України, до моменту ухвалення рішення робочою групою щодо концепції змін і способу їх внесення до Конституції не братимуть участі в роботі жодної з комісій.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого ц. р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив персональний склад Національної конституційної ради (НКР) у кількості 97 осіб.

Згідно з Указом, головою Національної конституційної ради є Президент України В.ЮЩЕНКО. Секретар Національної конституційної ради - заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.

Від Партії регіонів до складу НКР “за згодою” включені, зокрема, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, народні депутати України Віктор ЯНУКОВИЧ, Микола АЗАРОВ, Дмитро ТАБАЧНИК, О.ЛАВРИНОВИЧ, Олена ЛУКАШ, Сергій КІВАЛОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергій ГОЛОВАТИЙ та ін.