Білозір пояснила, чому вона вийшла з Нашої України

Народний депутат Оксана Білозір заявляє, що її вихід з Нашої України - "вимушений крок, продиктований крайньою необхідністю привернути увагу до ситуації в партії". Про це говориться у заяві народного депутата.

"...Вважаю нечесним замовчувати проблеми, з якими зіткнулася партія", - так коментує свій вчинок Оксана Білозір. Депутат вважає, що НСНУ не виконала свого головного завдання - згуртувати національно-демократичні сили та стати потужним чинником української політики.

Політик не хоче брати на себе відповідальність "за рішення, ухвалені кулуарно, вузьким колом людей, без врахування позиції народних депутатів, не кажучи вже про рядових членів партії, не можу підтримувати ті з них, які ідуть врозріз з передвиборною програмою Блоку, з програмними засадами партії, з тими обіцянками, які були дані, в тому числі і мною особисто, виборцям".