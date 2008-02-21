Янукович пропонує Яценюку сісти з ним за стіл

Фракція Партії регіонів пропонує у понеділок, 25 лютого, провести круглий стіл за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні фракції за участю А.ЯЦЕНЮКА лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, за погодженням з усіма фракціями необхідно внести на розгляд парламенту ряд законопроектів і проектів постанов, при цьому у першу чергу має бути розглянутий проект постанови про порядок прийняття рішення щодо вступу України до НАТО.

Також, сказав В.ЯНУКОВИЧ, має бути розглянутий проект закону про зміни до Конституції України щодо зняття недоторканності з окремих посадових осіб.

Крім того, зауважив він, має бути розглянутий проект закону про статус народного депутата щодо убезпечення посадових осіб від незаконного втручання у їхню діяльність.

Також, повідомив В.ЯНУКОВИЧ, фракція Партії регіонів пропонує розглянути ряд соціальних законопроектів, які уже опрацьовані в комітетах парламенту.

Крім того, зазначив лідер цієї фракції, має бути припинено повноваження деяких народних депутатів, внесено зміни до Регламенту ВР щодо діяльності парламентської опозиції.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно внести зміни до закону про державну службу і заслухати інформацію про політичні репресії в Україні.