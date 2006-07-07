Фракція “Наша Україна” переходить в опозицію.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН лідер фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. «Є нова більшість, хай працює, ми будемо в опозиції», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

У свою чергу Роман ЗВАРИЧ додав у розмові з кореспондентом УНІАН, що Олександр МОРОЗ, звичайно буде спікером більшості, але “Нашої України” в цій більшості не буде. «Наша Україна не буде підтримувати будь-яку коаліцію, в які будуть позакоаліційні призначення», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Водночас Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що представники “Нашої України” візьмуть участь у ранковому засіданні погоджувальної ради.