Міліція заявляє, що вона біла і пухнаста

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють про однобоке висвітлення деякими ЗМІ інциденту за участю правоохоронців в Ужгороді 6 лютого.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

"Останніми днями в центрі уваги громадськості перебувало чимало подій, пов’язаних з діяльністю міліції, які набули широкого суспільного резонансу. Цьому сприяло, зокрема, намагання окремих засобів масової інформації та політиків акцентувати увагу не на об’єктивній картині цих подій, а на вирваних з контексту фактах (нерідко і надуманих), які надають відповідним повідомленням певної значущості та гостроти, однак спотворюють реальний стан справ", - зазначають правоохоронці.

Це стосується, йдеться у повідомленні, зокрема, подій у місті Ужгороді 6 лютого цього року, "де в одному з ресторанів, за інформацією деяких ЗМІ, відбулися ледве не «бойові дії» між працівниками міліції із застосуванням начебто і вогнепальної, і холодної зброї". Між тим, за даними ДГЗ, як свідчать результати проведеного Міністерством службового розслідування, у згаданому закладі, де в позаслужбовий час (у цивільному одязі та без зброї) відпочивали декілька працівників ДАІ та спецпідрозділу «Беркут», один із присутніх там жителів Закарпаття спровокував з ними конфлікт.

"Згаданому молодикові, який перебував напідпитку, чомусь здалося, що один із присутніх там працівників ДАІ безпідставно склав адміністративний протокол щодо порушення їх знайомим Правил дорожнього руху. При цьому чоловік викликав телефоном «на допомогу» декілька своїх дружків, які, прибувши на місце події, спробували викликати правоохоронців на вулицю, аби «поговорити». Згаданим особам так і не вдалося реалізувати свій войовничий запал, оскільки на місце події прибуло декілька нарядів міліції, які локалізували конфлікт ще до можливого його переростання в фізичну сутичку між учасниками інциденту", повідомили в ДГЗМД.

При цьому, підкреслюють правоохоронці, ні вогнепальна зброя, ні спецзасоби правоохоронцями не застосовувалися. І, звичайно ж, всупереч заявам деяких політиків, ніякої матеріальної шкоди ресторанові завдано не було, що підтвердив і власник закладу, додали в ДГЗМД, зазначивши, що "відповідну інформацію упродовж декількох днів активно коментував відділ зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області, однак вона чомусь не зацікавила ні політиків, ні журналістів".

Також, вказують правоохоронці, не менш однобоко повідомляли деякі ЗМІ про ще один інцидент, який трапився 19 лютого у Києві. Йдеться про сутичку між 20-річним громадянином Росії та 35-річним громадянином Нігерії, яка закінчилася госпіталізацією обох учасників конфлікту.

"Деякі гарячі голови, не очікуючи на офіційні роз’яснення, поспішили назвати згадану подію конфліктом на расовому грунті. Насправді ж, як свідчать результати проведеної Міністерством перевірки, у згаданому супермаркеті двоє молодих людей затіяли суперечку щодо місця в черзі біля каси. Після словесної суперечки обоє вийшли на вулицю, де один із молодиків вдарив опонента ножем у живіт, а той, у свою чергу, завдав супернику рубану рану голови з використанням предмета, схожого на сокирку", - повідомляють правоохоронці. За їх словами, саме такий сценарій розвитку подій підтвердили і працівники, і відвідувачі супермаркету.

Як зазначають в ДГЗМД, "викривлення дійсних обставин та наслідків таких подій призводить не лише до обману суспільства, а й дає привід деяких горе-політикам маніпулювати громадською думкою. Мета у них одна - дискредитувати як Міністерство внутрішніх справ, так і міліцію в цілому".

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що його діяльність не може бути і не буде розмінною монетою в політичних ігрищах, а послідовно виконуватиме визначені законодавством повноваження і обов’язки. Водночас МВС України й надалі залишатиметься вірним принципу відкритості для суспільства, у тому числі для представників засобів масової інформації, й очікує від них не лише справедливої критики, а й об’єктивності та професіоналізму, зазначають в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.