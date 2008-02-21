У Москві Ющенко сказав, що Кремль може не хвилюватися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що вступ України до НАТО не несе жодної загрози Росії.

Про це він сказав сьогодні у Москві в інтерв`ю російській газеті «Время новостей», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у даному випадку йдеться про право будь-якої країни самостійно вирішувати, яким чином вона забезпечуватиме політику своєї національної безпеки.

Також під час інтерв`ю Президент поінформував про українсько-російські відносини, зокрема у газовій сфері. В.ЮЩЕНКО відповів на запитання щодо реалізації домовленостей української та російської сторін стосовно розрахунків з боку України за спожитий природний газ.

За даними прес-служби, журналіста газети цікавила і позиція України стосовно деяких українських історичних постатей. Мова йшла, насамперед, про Романа Шухевича.

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