Тимошенко нацькує Генпрокуратуру на газових посередників

Уряд звернеться до Генеральної прокуратури України з проханням вивчити діяльність НАК «Нафтогаз» і «УкрГазЕнерго» у галузі поставок газу з можливим подальшим порушенням кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО журналістам відразу ж після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Уряд практично завершив перевірку НАК «Нафтогаз» і має повне уявлення про зловживання, які відбувалися в системі НАК «Нафтогаз» і «УкрГазЕнерго». Все це, безумовно, було поза законом, те, що вони робили, й так, як зловживали із газом, із грошовими ресурсами…», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд надішле відповідні листи до Генеральної прокуратури для вивчення ситуації на предмет порушення кримінальних справ.

«Особливо це ті люди, які господарювали в НАК «Нафтогаз» останніми роками», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня цього року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив Міжвідомчу комісію із питань перевірки фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”, яку очолив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ. Комісія повинна була провести перевірку діяльності НАК за 2006-2007 роки в місячний термін.