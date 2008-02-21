Тимошенко каже, що перейшла цільового планування з Росією

Засідання Комітету економічного співробітництва комісії «Ющенко-Путін», заплановане на квітень цього року, відбудеться в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО журналістам одразу ж після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Ми перейшли до цільового планування по кожному напряму, і по кожному напряму всі ці цілі ми плануємо затвердити в квітні, тоді, на коли ми запросили прибути прем`єр-міністра Росії з урядовою делегацією Росії до України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в ході переговорів з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ 20 лютого вони домовилися про принципово нові підходи в розвитку українсько-російських відносин.