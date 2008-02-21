Янукович: коли Ахметов чує про партію Балоги - “він посміхається”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Рінат АХМЕТОВ залишиться в партії, а главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ називає перспективним політиком.

Про це він заявив в інтерв’ю Український службі Бі-Бі-Сі.

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що в нову партію, яку може створити В.БАЛОГА, ввійдуть представник Партії регіонів і, зокрема, група Р.АХМЕТОВА і Бориса КОЛЕСНИКОВА, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що Р.АХМЕТОВ “неодноразово сам і його прес-служба заявляли про свої позиції і відношення до партії”. За словами В.ЯНУКОВИЧА, коли Р.АХМЕТОВ чує такі розмови і читає про них в ЗМІ, то “він посміхається”.

“Його позиція завжди була зрозуміла, в усякому випадку, для мене особисто, і для партії”, - сказав лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що Партія регіонів після президентських виборів 2004 року зіткнулася із значним віддотоком членів партії: “Ми перехрестилися, двері відчинили, і сказали: йдіть будь-ласка”. За його словами, тоді з партії пішло багато людей, але одночасно прийшло немало “принципових політиків”.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що нещодавно зібрав фракцію і “дуже жорстко сказав, що двері відкриті для кожного”. Водночас він запропонував тим, хто хоче вийти з партії: “Вийдіть сюди на трибуну, і скажіть, з чим ви не згодні – чи з програмою партії, чи, можливо, з керівництвом”. “Таких на сьогоднішній день не знайшлося”, - додав він.

На запитання журналіста, чи, на його думку, “вийде щось з новим проектом” у В.БАЛОГИ, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що знає його багато років і, “безумовно, він політик перспективний”. Лідер Партії регіонів зазначив, що в них були добрі стосунки, коли В.ЯНУКОВИЧ був губернатором Донецької області, а В.БАЛОГА – губернатором Закарпатської області.

“Зараз ми знаходимось, як-то кажуть, по різні сторони барикади, але це нам не заважає мати нормальні людські стосунки”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, 15 лютого ц. р. В.БАЛОГА заявив про свій вихід з партії "Народний Союз Наша Україна". У зв`язку з цим, зокрема, народний депутат від «Нашої України - Народної Самооборони» Борис ТАРАСЮК висловив думку, що В.БАЛОГА після виходу з «Нашої України» займеться створенням партії «Гарт».

«З контексту заяви БАЛОГИ, а також деяких політологів, які асоціюються із Секретаріатом Президента, випливає, що йдеться про підготовку до формування нової партії. Вже відома й назва цієї партії - Гарт», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Водночас голова Фонду регіональних ініціатив «Гарт», народний депутат від НУ - НС Ігор КРІЛЬ спростував інформацію про створення на базі цього фонду нової політичної партії.