Тимошенко натякає, що усунення посередників не знизить ціну на газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відмова від посередників при поставках газу до України не вплине на існуючу цінову політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Ми проводитимемо ці переговори (про поставки газу до України – УНІАН) так, щоб Україна без зупинки просувалася до прозорості в газовій сфері – всі ініціативи, які задекларували двоє президентів, плюс те, що допрацьовуватиме уряд – все це робитиме газовий ринок чесним, прозорим, не корумпованим. Всі люди – посадовці, державні діячі, які представляють Україну, сьогодні працюють над цим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Україні і Росії у області постачання газу ніяких посередників не потрібно, і уряд буде дуже чітко стояти на цих позиціях. НАК «Нафтогаз України» - це могутня компанія, яка може забезпечувати імпорт контрактами і дистрибуцію на внутрішньому ринку. Ця компанія здатна виконати ці функції», - додала вона.

Глава українського уряду підкреслила, що відмова від посередницьких структур і вихід на прямі контракти є першочерговим завданням уряду.

Прем`єр-міністр в черговий раз підкреслила, що позиція українського уряду в цьому питанні є послідовною.

«Це є нашим першим завданням, і на сьогоднішній день це не знищує ту цінову політику, яку ми зараз маємо», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» в першому кварталі 2008 року імпортуватиме газ безпосередньо у російських постачальників.

Ю.ТИМОШЕНКО не раз заявляла про намір відмовитися від посередників при постачаннях газу до України.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія, 50% належить "Газпрому", інші 50% - українським бізнесменам) з квітня 2006 року є основним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через СП ЗАТ "УкрГазЕнерго".

У 2008 році до України поставляється газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів проти 130 дол. в 2007 році.