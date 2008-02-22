Тимошенко буде робити зону вільної торгівлі з Росією

Україна і Росія мають намір створити зону вільної торгівлі на основі регламентних норм і процедур Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду, коментуючи результати свого робочого візиту до Москви 20-21 лютого.

«Україна стала членом СОТ, але в процесі переговорів ми запропонували Росії до її вступу до СОТ, щоб ми почали створювати в торгових відносинах України і Росії умови, які діють у СОТ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр доручила Міністерству економіки підготувати відповідні доручення для створення зони вільної торгівлі між Україною і РФ.

«Це абсолютно нам під силу і можна це зробити одним із наших пріоритетів. Потрібно ретельно працювати над тим, щоб зона вільної торгівлі між Україною і Росією запрацювала без виключень і обмежень. Це є нашою метою, якій ми маємо присвятити певну частину нашої роботи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.