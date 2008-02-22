Янукович хоче купити дачу, але йому не вистачає грошей

Лідер регіоналів Віктор Янукович у інтерв’ю Бі-Бі-Сі нарешті вніс ясність у питання, який стосунок він має до колишньої дачі Щербицького. І на яких правах він мешкає у маєтку на території комплексу “Межигір’я” у Вишгородському районі, який вже не є у державній власності.

“На території цього об’єкту є невеличка ділянка землі, близько півтора гектара. На якій знаходиться будинок площею близько 250 квадратних метрів, не більше. У цьому будинку я живу з 2006 року, з того часу, як президент Ющенко підписав відповідний указ. Коли будинок був виділений мені указом, я разом із Державним управлінням справами відремонтував його, щоб там можна було жити. Я вкладав туди свої гроші,” - поскаржився Янукович.

Після того, як у 2007 році “Межигір’я” було приватизоване структурою... “я не пам’ятаю її назви, - додав Янукович, - я з цією компанією уклав угоду про оренду”.

Лідер ПР розповів, що спочатку він просив, “щоб мені дали можливість викупити. Мені назвали ціну, з якою я, умовно кажучи, був не згоден. Вони пообіцяли мені зробити незалежний аудит, я запропонував їм свого адвоката, але досі мені результати цього аудиту не надали”.

“І я поки що живу, - підсумував Янукович. - Мене це не зовсім влаштовує. Як і розмови навколо цього, як і вартість оренди – я сплачую 11 тисяч гривень щомісяця. Але сталося так, що на цій території я живу із 1999 чи 2000-ого року, тут вже мій онук виростав. Я цілком законно займаю цей будинок”.