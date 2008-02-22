Тимошенко у Москві сходила на каву з Пугачовою

В одному з ресторанів в центрі Москви Юлія Тимошенко зустрілась з Алою Пугачовою, пише Українська правда. Крім неї на зустрічі був Михайло Левінський, імпресаріо артистки і ще кілька осіб.

«Ой... Та-а-а-а-к, було! Просто ми зустрілися, познайомилися, ходили разом каву пити,” - зізналася журналістам вже після закінчення брифінгу в Борисполі Юлія Тимошенко. І це була чи не єдина її щира посмішка за весь візит у Москву, зауважує видання.