У Тимошенко визначилися, що робити з НАТО цього року

Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив план дій Україна-НАТО на 2008 рік і має намір передати його на затвердження Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО після завершення засідання уряду.

«Сьогодні такий план прийнято і рекомендовано на розгляд Президентом України», - сказав В.ОГРИЗКО.

Міністр нагадав, що відповідно до процедури щорічні плани дій Україна-НАТО своїм указом затверджує глава держави.