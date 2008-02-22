Порошенко прокоментував вихід політиків з НСНУ

Вихід політиків із партії «Народний Союз Наша Україна» є проявом внутріпартійної кризи.

Таку думку висловив член партії НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, відповідаючи на питання журналістів.

«На сьогодні я спостерігаю це з глибоким жалем і вважаю, що це (вихід партійців - УНІАН) є виходом назовні тих конфліктних і кризових явищ, які існують всередині партії", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Разом з тим П.ПОРОШЕНКО додав, що він "глибоко переконаний, що перед публічним обговоренням їх слід було обговорити всередині партії, не виносячи назовні».

«Я думаю, що це має привести до виконання тих зобов`язань, які «Наша Україна - Народна самооборона» брала на себе перед виборами щодо створення єдиної партії. Ті кризові явища, які сьогодні існують, вони існують у зв`язку з тим, що ці зобов`язання не виконуються", - вважає П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він сказав, що йому нічого не відомо про створення нової партії главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ. Разом з тим П.ПОРОШЕНКО зазначив, що «я як голова ради Нацбанку дещо дистанціювався від активної участі в політичному житті країни. Це стосується всіх політичних сил".

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого з партії “Наша Україна” вийшов глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА, а 19 лютого про вихід з партії оголосили заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.