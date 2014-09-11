У МЗС Росії заявляють, що Сенцов і Савченко не підпадають під угоду про обмін полоненими

Про це заявив офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, передає РИА Новости.

Раніше голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що Сенцов фігурує в списках Києва на обмін полоненими з проросійськими бойовиками.

Читайте такожПорошенко: Крім припинення вогню, потрібно звільнити Савченка, Сенцова і інших заручників"Я не бачу ув'язки з мінським протоколом. Там мова йде про військовополонених, які були захоплені під час бойових дій сторонами (конфлікту)", -заявив Лукашевич, відповідаючи на питання, чи ведуться переговори між Москвою і Києвом про звільнення заарештованих в рамках мінських домовленостей.

Режисер Олег Сенцов і військовослужбовець Надія Савченко були викрадені російськими силовиками на території України, перший - у Криму, друга - на Донбасі. Сенцова звинувачують у підготовці терактів у Криму, Савченко - у сприянні вбивству двох російських журналістів.

Сенцова як жителя оккупированого Криму слідчі намагалися змусити прийняти російське громадянство, однак він заявив, що "не кріпак", щоб "передавати його разом з землею".