Голова СБУ: Савченко і Сєнцов є в списку обміну затриманими

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин Наливайченко заявив журналістам перед розширеним засіданням Кабміну.

«Савченко, Микола Карпюк, Сєнцов - всі наші громадяни, вони є в списках громадян України, які мають бути повернуті як такі, що були викрадені або незаконно утримувалися, або переслідувалися в результаті незаконного викрадання», - сказав він.

Читайте такожАдвокат льотчиці Савченко розраховує на внесення її в список для обмінуЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Домовленість, крім іншого, передбачала також обмін військовополоненими.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко було захоплено проросійськими терористами в полон у зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її обвинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.

Режисера Сєнцова затримали в травні в Криму після акції протесту і обвинуватили в підготовці терактів. На даний час він перебуває в СІЗО Лефортовської в'язниці в Москві.

Звільнити українського режисера не раз вимагали представники українського, європейського і російського кіноспівтовариства. Проте російська влада продовжує утримувати Сєнцова у в'язниці.