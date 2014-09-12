Російські слідчі не змогли надати докази провини льотчиці Савченко – захист

Про це повідомляє фонд "Відкритий діалог", який співпрацює з адвокатами Савченко, на свій сторінці у Facebook.

«Слідчі РФ не спромоглися представити жодного документа, що свідчить про вину Савченко. Захист наполягає на повному оголошенні матеріалів, щоб суд та люди почули повний зміст документів, без перекручень та виривань з контексту», - зазначає фонд.

Як повідомляється, сьогодні під час засідання суду після того, як захист оголосив лише третину документів, «слідчі вдалися до традиційних «темних методів» - у залі суду вимкнули світло». «Адже якщо заслухати всі матеріали захисту, в суду не залишиться причин для утримання Савченко під вартою», - повідомляє фонд.

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Через 20 хвилин після цього запису фонд повідомив, що засідання перенесено на понеділок: «Від самого початку засідання суду сьогодні було очевидно, що слідчі РФ по справі Савченко не готові до такого швидкого фіаско. Намагаючись виграти час, у залі суду спершу вимкнули світло, а потім - під приводом відсутності зв’язку із СІЗО, де знаходиться Надія Савченко – оголосили про перенесення суду на понеділок».

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадення Савченко.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.

28 серпня стало відомо, що захист Савченко оскаржив цю постанову Радянського райсуду. На сьогодні, 12 вересня, було призначено апеляційне засідання по скарзі.