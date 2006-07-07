Регіони висунули на посаду прем’єра Януковича

Політрада Партії регіонів висунула на посаду прем’єр-міністра лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

За його словами, щойно завершилась політрада партії, на якій було прийнято відповідне рішення.

Він сказав, що це питання попередньо обговорювалось між членами нової коаліції, але формально воно буде обговорено і ухвалено о 17.00 на зборах депутатів від Партії регіонів, СПУ та КПУ, які планують створити нову коаліцію.

Разом з тим Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що коаліція не буде закрита для інших політичних сил чи окремих народних депутатів.

Він зауважив, що принцип розподілу посад поки що не визначений, і він буде передбачений в угоді, яка може бути підписана навіть сьогодні на зборах.

Т.ЧОРНОВІЛ підтвердив готовність коаліції розподіляти комітети парламенту за пропорційним принципом.

Також він сказав, що попередня коаліція, яка формально ще існує, не зможе завадити створити нову, оскільки вихід соціалістів з цієї коаліції означатиме, що вона припинила своє існування.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться Партія регіонів, що Президент Віктор ЮЩЕНКО відмовиться вносити кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра, Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що тривога завжди існує, але якщо Президент цього не зробить, в країні почнеться конституційна криза.