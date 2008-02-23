Родина Ющенків святкуватиме у ресторані під Києвом

Святкувати 54-річчя Президент збирається у вузькому колі в ресторані під Києвом. Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине".Сім`я Президента замовила зал в ресторані «Трипілля» під Києвом. Люди, котрі бували там, говорять, що заклад затишний, з фольклорним колоритом - те, що особливо подобається Президентові.

Фірмовий рецепт ресторану, який вибрав Ющенка, - качка, запечена в глині. Перш ніж подати качку на стіл, глину розмальовують під трипільську кераміку. Окрім трапези в ресторані дають уроки ліплення і декоративного розпису.