Перемир’я може закінчитися 13-15 вересня - "Права справа"

"Гумконвой" проходить без митного оформлення і без супроводу Червоного Хреста, фактично, представники організації були не допущені до оформлення "гумконвою", а тому і не супроводжують.

Про це повідомив лідер Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, передає Еспресо.TV.

За його словами, конвой рухається колонами по 30 автівок. Від самого кордону колони супроводжують озброєнні бойовики.

"Перші машини розвантажились у Краснодоні, на заводі "Юність". Разом із гуманітаркою бойовикам були підвезені набої для мінометів, як і минулого разу. Далі машини рушили до Луганська, Алчевська і Донецька, що говорить про те, що саме ці міста є містами, з яких готується контрнаступ бойовиків", - зазначив він.

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Також громадський активіст повідомляє, що так звані "лідери ЛНР і ДНР" вже не вдовлені тими територіями, які контролюють і хочуть їх розширити.

"Главарі терористів вчора і позавчора висловлювались про те, що зараз у них мало територій, а вони хочуть повністю контролювати Донецьку і Луганську області. Згідно з інформацією, яка надходить від бойовиків, перемир’я закінчиться 13-15 вересня, що збігається з днями проходження гумконвою. Якщо почнеться чергове загострення, то відповідальність повністю лежить на Росії", - наголосив він.

Також, за словами Снєгирьова, демонтується обладнання заводу електронного машинобудування. Конвой знову готується вивозити обладнання стратегічних об’єктів України.