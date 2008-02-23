Гриценко заявив, що уряд Єханурова здав національний інтерес

У програмі Савіка Шустера колишній міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що у 2006 році уряд Єханурова здав національний інтерес, погодившись зменшити плату за транзит газу від 20 до 9 мільярдів кубів. За словами Гриценка, це сталося через те, що переговори по газу проводилися за спиною українського уряду і міністри Єханурова були поставлені перед фактом невигідної для України домовленості.

Пряма мова Анатолія Гриценка:

"2006 рік. Ми тоді здали наш національний інтерес. До того Україна отримувала майже 20 млрд газу за транзит. Зараз ми отримуємо за транзит тільки 9 млрд. От скільки ми втратили.

Ми запустили на свій внутрішній ринок сумнівну компанію "РосУкрЕнерго". І статут цієї компанії тоді підписав прем‘єр Юрій Єхануров, хоч його уряд не підтримував цього. Але було показано нагору – що рішення прийнято там.

Наш уряд взагалі не знав про ті переговори, не формував директив, міністр закордонних справ українського уряду і Посол України в Росії не брали у тих переговорах участь.

Відповідальність взяв на себе Президент. Я скажу, що було навіть одне засідання уряду, коли більшість міністрів поставили питання руба – давайте візьмемо перерву у роботі уряду і будемо вимагати від глави "Нафтогазу" Івченка і міністра енергетики Плачкова, щоб на стіл поклали документи. Документи принесли – всього три. Від руки написані. Там був гриф "конфіденційно".

Ми побачили, що здали свій національний інтерес, але вдома моя дружина (журналіст Юлія Мостова – прим.) показала мені ще 6 документів, які вона отримала через "Газпром", на відміну від членів українського уряду. Від уряду приховували ці питання.

Олександр Чалий, радник Президента, сказав, що від діяльності РУЕ ми за два роки не отримали нічого, фактично віддавши наш внутрішній ринок розподілу газу цій структурі.

Щодо нинішніх домовленостей президентів. Документів знову немає, і це прикро…

Чому матеріали до засідання РНБОУ і проект рішення готували інші люди? Зокрема, Юрій Бойко, який мав відношення до створення РУЕ і навіть входив у керівні органи однієї із компаній-засновників ще у 2004 році. Чому ці документи готував Михайло Воронін, який на останніх переговорах сидів з боку "Газпрому"? Що тоді він робив у підготовчій групі до засідання нашого РНБОУ?

Згоди немає. Рішення президентів, де стояли б їхні підписи, також немає. Я думаю, що Президенту України важко було б поставити підпис під документом, де пропонують 50% внутрішнього українського ринку віддати "Газпрому".

Не маючи таких домовленостей, уряд продовжує роботу…

Головна проблема, яка є - є спроба створення СП, де 50% буде мати "Газпром" із допуском на внутрішній український ринок."

INTV