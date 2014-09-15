Президент пропонує звільнити від відповідальності бойовиків на Донбасі

Президент Петро Порошенко має намір запропонувати Верховній Раді звільнити від відповідальності людей, які вчинили кримінальні або адміністративні злочини на території Луганської або Донецької областей починаючи з 22 лютого.

Про це йдеться у проекті закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", який є у розпорядженні "Української правди".

Згідно з документом, від відповідальності будуть звільнені учасники збройних формувань, члени самопроголошених органів у Донецькій та Луганській областях, а також люди, які протидіяли проведенню антитерористичної операції.

Подробиці законопроекту читайте тут.

Бойовики звільняються від кримінальної відповідальності за умови, що вони протягом місяця з моменту набрання чинності цим законом звільнили або не утримують заручників, добровільно здали зброю та вибухівку, не займають адміністративні та інші будівлі, не блокують органи державної влади та організації.

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Пропонується закрити проти них всі відповідні кримінальні провадження, а також звільнити їх від виплат вже накладених адміністративних стягнень.

Водночас дія цього закону не поширюється на осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні важких злочинів, а також причетних до падіння малайзійського літака та тих, хто заважав розслідуванню цієї трагедії.

Закон застосовується до осіб, проти яких здійснюється досудове розслідування чи судове провадження, а також до засуджених після подання відповідних клопотань.

Питання про застосування закону вирішує суд.

Закон має пріоритет над Кримінальним, Кримінальним процесуальним кодексом та Кодексом про адміністративні правопорушення.

Протягом трьох днів після набрання цим законом чинності генпрокурор надає доручення прокурорам нижчого рівня, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, внести клопотання до судів про звільнення від кримінальної відповідальності відповідних осіб.

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Місцеві прокурори мають три дні на звернення до судів, а суди – три дні на винесення відповідного рішення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, Порошенко також пропонує запровадити особливий порядок на Донбасі.