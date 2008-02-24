Єврокомісар думає, що Україна не матиме впливу на вступ Росії до СОТ

Україні не вдасться скористатися членством у Світовій організації торгівлі для впливу на процес вступу Росії до СОТ, щоб вирішити питання у сфері торгівлі між двома державами.

Таку думку висловив Комісар Європейської комісії у справах торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Можна чекати, що офіційно Україна стане членом СОТ на початку літа, тому очевидно, що якщо процес вступу Росії до СОТ завершиться раніше, членство України не матиме матеріального впливу на процес вступу Росії», - відзначив єврокомісар.

Він висловив сподівання, що цей процес не затягнеться, однак визнав: «Якщо переговори з Росією триватимуть довше, тоді Україна матиме повне право брати участь у цьому процесі так само, як будь-який інший член СОТ».

П.МЕНДЕЛЬСОН також відзначив, що не бачить причин для України ускладнювати процес вступу Росії до СОТ.

«Звичайно, якщо ми професійно виконували нашу роботу, то уряд у Києві повинен з`ясувати, які питання, що турбують його у сфері торгівлі, вже порушували інші країни СОТ. На цьому етапі у мене немає причин чекати, що Україна захоче порушувати нові питання», - заявив П.МЕНДЕЛЬСОН.