У районах Донецька чути залпи важких гармат - міськрада

За повідомленнями жителів, у районах чути звуки і одиночних пострілів з великокаліберної зброї, і серії залпів з важких гармат, повідомляє міськрада Донецька.

Системи життєзабезпечення міста працюють.

Читайте такожУ Донецьку бойовики примушують ув'язнених воювати на боці "ДНР" - ЗМІСьогодні ремонтні бригади енергопостачальних підприємств вели роботи з відновлення пошкоджених мереж у Петровському районі. Живляться 3 трансформаторні підстанції на селищі шахти Трудовська. Залишається знеструмленим мікрорайон Грабарі.

Всього по місту на даний момент залишаються відключеними 19 трансформаторних підстанцій.

Раніше в РНБО повідомили, що сьогодні цілий день не припиняються обстріли аеропорту Донецька.