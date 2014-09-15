У районах Донецька чути залпи важких гармат - міськрада
19:11, 15 вересня 2014Політика
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Станом на 18.00 обстановка в Донецьку залишається напруженою.
Наслідки обстрілу в Куйбишевському районі / vk.com/donetsk
За повідомленнями жителів, у районах чути звуки і одиночних пострілів з великокаліберної зброї, і серії залпів з важких гармат, повідомляє міськрада Донецька.
Системи життєзабезпечення міста працюють.
Читайте такожУ Донецьку бойовики примушують ув'язнених воювати на боці "ДНР" - ЗМІСьогодні ремонтні бригади енергопостачальних підприємств вели роботи з відновлення пошкоджених мереж у Петровському районі. Живляться 3 трансформаторні підстанції на селищі шахти Трудовська. Залишається знеструмленим мікрорайон Грабарі.
Всього по місту на даний момент залишаються відключеними 19 трансформаторних підстанцій.
Раніше в РНБО повідомили, що сьогодні цілий день не припиняються обстріли аеропорту Донецька.
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