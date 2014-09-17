У Нью-Йорку офіційно відкрилася 69-я сесія Генеральної Асамблеї ООН

Її Голова Сем Кахамба Кутеса з Уганди підкреслив, що майбутній рік буде знаменним і інтенсивним, повідомляє центр новин організації.

«Очевидно, що 69-я сесія буде дуже інтенсивною. Крім звичайної роботи в рамках головних комітетів, потрібно вести переговори щодо порядку в сферыі розвитку після 2015 року», - сказав Сем Кахамба Кутеса.

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Відзначаючи, що Генасамблея залишається найавторитетнішим форумом для глобальних обговорень і співробітництва держав-членів, Сем Кахамба Кутеса закликав скористатися цим унікальним майданчиком для вирішення актуальних проблем сучасності.

«Діючи колективно, ми можемо цього року внести значний внесок в те, щоб змінити на краще світ, у якому ми живемо, - не тільки для себе, але й для прийдешніх поколінь», - заявив Голова 69-ї сесії Генеральної Асамблеї.

У вересні ООН починає важливі заходи, пов'язані з погрозами зміни клімату, прав і можливостей корінних народів, охорони здоров'я жінок, зменшення наслідків епідемії Ебола, а також проблем миру і безпеки, які охопили сучасний світ.

Всього на Генасамблеї ООН планується розглянути близько 170 питань порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня вперше з трибуни Генасамблеї ООН виступить президент України Петро Порошенко.