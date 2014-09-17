Україна пройшла рубікон і зруйнувала сподівання на відродження СРСР - Порошенко

Як зазначається в повідомленні, глава держави під час свого робочого візиту до Канади у інтерв’ю телеканалу СBC подякував Канаді за сильну підтримку, яку вона надає Україні у важкі для неї часи, та відзначив, що важко переоцінити таку підтримку від країни – члена «Великої сімки».

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«Світ об’єднався у підтримці України у важкі для неї часи», - зазначив президент.

Порошенко повідомив, що під час візиту має намір обговорити питання розширення співробітництва задля подальшого зміцнення українських Збройних Сил. За його словами, мова не йде про поставки летальної зброї, але Канада може допомагати поставками нелетальних видів озброєння, технологіями.

Президент висловив думку, що Канада могла би долучитися до зусиль США та Європейського Союзу у макрофінансовій підтримці української економіки.

Порошенко відзначив великі перспективи партнерства в енергетичній сфері, з огляду на те, що Канада має третій потенціал у світі з розвіданих запасів нафти та газу.

«Нам потрібна стратегічна програма партнерства в енергетичній сфері», - наголосив Глава держави. Зокрема, він відзначив перспективи партнерства у спорудженні LNG-терміналів, розвитку добутку сланцевого газу, а також у ядерній енергетиці.

Але, наголосив Глава держави, більш за все Україна зараз потребує єдності всього світу у вирішенні питання її безпеки.

Порошенко сказав, що післявоєнні механізми безпеки не працюють, світ має переглядати свої системи безпеки, і позиція Канади тут дуже важлива.

Відповідаючи на питання про нову «холодну війну», Порошенко наголосив, що вчора Парламент України ратифікував Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

«Україна пройшла рубікон та зруйнувала будь-які сподівання на відродження Радянського Союзу. Ми – європейська нація», - наголосив глава держави, підкреслюється в повідомленні.