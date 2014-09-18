Порошенко прибув з візитом до США

Програмою візиту заплановані зустрічі з президентом США Бараком Обамою, віце-президентом Джо Байденом, керівником держдепартаменту Джоном Керрі, передає ТСН.uа.

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Президент України також виступить на спільному засіданні сенату і палати представників конгресу США, і в Атлантичній раді.

На зустрічі Петра Порошенка і Барака Обами буде обговорюватися питання мирного вирішення ситуації на Донбасі. "Як очікується, президент Обама продовжить спонукати президента Порошенка до подолання розбіжностей між українським урядом і проросійськими сепаратистами на сході України дипломатичним шляхом", - сказав прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

Нагадаємо, Вашингтон український президент прибув після візиту до Канади, де у нього відбулися зустрічі з керівництвом країни.