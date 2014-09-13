США і країни НАТО готові мобілізувати всі сили для підтримки України - Обама

Сполучені Штати Америки, країни НАТО, а також їхні партнери готові мобілізувати всі сили для ізоляції Російської Федерації і підтримки незалежності і свободи України.

Про це президент США Барак Обама заявив у Балтиморі на заході зі збору коштів до фонду Демократичної партії, передає ИТАР-ТАСС.

«Завдяки лідируючій ролі США у цьому питанні ми бачили всі 28 країн-членів НАТО і їх партнерів, які готові мобілізувати всі сили для ізоляції Росії і підтримки незалежності і свободи України», - сказав Обама.

Він також зазначив, що, підтримуючи Україну, США відстоюють основоположні міжнародні принципи і норми, а не свої геополітичні інтереси.

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«США не просто збираються стежити за тим, що відбувається, а продовжуватимуть докладати зусилля не лише тому, що сама Україна зіткнулася із загрозою національній безпеці, але й тому що Сполучені Штати мають намір відстоювати основоположні міжнародні принципи і норми», - підкреслив Обама.

При цьому він додав, що ситуація в Україні не створює прямих загроз для США.

«У нас дуже маленька торгівля з Україною, і геополітично цього немає... Те, що відбувається в Україні, не представляє прямих загроз для нас», - резюмував президент США.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найбільшу з часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї кілька етапів санкцій.

З квітня Росія активно підтримує проросійських бойовиків у Донбасі, і ввела туди свої регулярні війська.

Наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, направлені на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще у березні – після анексії Росією українського Криму.

Учора, 12 вересня, набули чинності нові санкції ЄС проти РФ, які посилили обмеження на продаж зброї російськими оборонними компаніями. Вони також включають заборону фінансування країнами ЄС російських енергетичних компаній, таких як «Роснєфть», «Транснєфть» і «Газпромнєфть».

Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також ввели заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п'яти російських фірм. Ще п'яти державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.