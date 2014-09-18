У Вінницькій області учасники АТО вже отримали 120 земельних ділянок

Як повідомляє Головне управління Держземагентства у Вінницькій області, загальна площа наданих земельних ділянок становить 16,36 гектарів.

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Із загальної кількості наданих земельних ділянок 118 призначені для ведення індивідуального садівництва на території Вінницького району загальною площею 12,36 га; 1 - для ведення особистого селянського господарства на території Шаргородського району площею 2 га; 1 ділянка надана члену родини загиблого під час військових дій для ведення особистого селянського господарства площею 2 га на території Могилів-Подільського району.

Усього із клопотанням про відведення земельного наділу до Головного управління звернувся 171 учасник АТО.

Клопотання про виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції розглядаються в Головному управлінні позачергово.

Крім того, Головним управлінням вишукуються додаткові можливості, щодо забезпечення даної категорії громадян земельними ділянками на території Бохоницької сільської ради Вінницького району.