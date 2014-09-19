Російські військові літаки здійснили маневр вздовж української берегової лінії
Два військових літаки Збройних сил РФ на значній висоті порушили повітряний простір України.
Два військових літаки Збройних сил РФ порушили повітряний простір України в Донецькій області та здійснили маневр вздовж української берегової лінії, крім цього, безпілотники були зафіксовані над Маріуполем та на адміністративному кордоні з Кримом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, РФ продовжує активну повітряну розвідку з використанням безпілотників та авіації.
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«Один безпілотник був зафіксований над Маріуполем, ще один - на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом», - заявив речник РНБО.
Крім того, як зазначив Лисенко, «засоби протиповітряної оборони виявили 2 військових літаки Збройних сил РФ, які на значній висоті порушили повітряний простір України на напрямку «Сєдове – Мелекине» Донецької області, здійснили маневр вздовж української берегової лінії та повернулись до Росії».