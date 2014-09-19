Російські військові літаки здійснили маневр вздовж української берегової лінії

Два військових літаки Збройних сил РФ порушили повітряний простір України в Донецькій області та здійснили маневр вздовж української берегової лінії, крім цього, безпілотники були зафіксовані над Маріуполем та на адміністративному кордоні з Кримом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, РФ продовжує активну повітряну розвідку з використанням безпілотників та авіації.

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«Один безпілотник був зафіксований над Маріуполем, ще один - на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом», - заявив речник РНБО.

Крім того, як зазначив Лисенко, «засоби протиповітряної оборони виявили 2 військових літаки Збройних сил РФ, які на значній висоті порушили повітряний простір України на напрямку «Сєдове – Мелекине» Донецької області, здійснили маневр вздовж української берегової лінії та повернулись до Росії».