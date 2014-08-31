На кордоні між Херсонщиною та окупованим Кримом зростає напруження - ЗМІ

На кордоні між Кримом та Херсонщиною зростає напруження.

Там щодня з'являються російські гелікоптери й диверсійні групи, які заходять углиб нашої території.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Місцеві кажуть, що почуваються під захистом українських військових попри те, що інколи у небі бачать російські гелікоптери та безпілотники, запущені з території Криму.

Порівняно з березнем, коли російські війська окуповували Крим й люди бачили багато чужої військової техніки, нині тут спокійно.

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Нинішній адміністративний кордон з Кримом по території Херсонської області простягається на 61 кілометр. Ще навесні вздовж нього вирили рівчак. Зараз прикордонники його укріплюють. Місцями вже вириті протитанкові рови. Деякі ділянки кордону - це мінні поля.

На пунктах пропуску, на всіх дорогах, що ведуть з Криму, чергують військові, прикордонники та митники. Прикордонники кажуть, що працюють у штатному режимі. Просять не нагнітати ситуації.