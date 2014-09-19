Люстрації в Україні передуватиме значна організаційна робота, - експерт

«Мова йде про створення інструментів, тих же люстраційних комісій. Це складне завдання, особливо в регіонах. До них мають увійти люди, які користуються довірою громади, порядні, віддані справі та здатні забезпечити люстрації», - наголосила вона.

«Це унікальне і масштабне завдання. Нічого подібного в Україні раніше ми не робили», - додала Ярина Журба.

Разом з тим, за її словами, люстрація має проводитися продумано. «Вона не повинна мати винятків з одного боку, а з іншого - не можна, щоб люстрація використовувалась для зведення будь-яких рахунків», - підкреслила експерт.

Нагадаємо, що Закон «Про очищення влади» був прийнятий Верховною радою 16 вересня під шаленим тиском громадськості. Його підтримав 231 депутат при необхідних 226. Не хотіли голосувати колишні «регіонали» та комуністи. 100% голосів за цей закон віддала тільки фракція ВО “Свобода”.

«Це, безумовно, наша ідеологічна перемога. Звісно, цей варіант закону досить м'який та лояльний порівняно з тими документами, які ухвалювали в країнах Східної Європи після повалення комуністичного режиму на початку 90-х років минулого століття. Попри це, нині зроблено дуже важливий крок на шляху до очищення влади», – зазначив Тягнибок. Він також зазначив, що впровадження реальної люстрації стане головною метою націоналістів у наступному парламенті.