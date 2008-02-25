Янукович озвучив ще одну умову розблокування ВР

Фракція Партії регіонів наполягає на першочерговому розгляді у Верховній Раді питання щодо НАТО і голосуванні за відповідні постанови підняттям рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання круглого столу за участі голови Верховної Ради та керівників парламентських фракцій заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що коли дане питання розглядатиметься першим, то фракція Партії регіонів готова розблокувати роботу парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що також в парламенті необхідно розглянути питання щодо компенсації громадянам України матеріальних втрат через інфляцію, яка в січні досягла близько 3%.

Лідер Партії регіонів закликав усі політичні сили, докласти зусиль, щоб опозиція і коаліція працювали «в форматі цивілізованих стосунків». За його словами, країна має почати жити у правовому полі.