Російських військових на Донбасі масово переодягають в «ополчення»

Російських військовослужбовців масово переодягають в «ополчення». Поблизу Новоазовська створено «навчальний центр» для підготовки місцевих бойовиків, загони яких діють спільно з підрозділами армії РФ.

Про це повідомив лідер "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У зоні конфлікту на Донбасі російсько-терористичні війська продовжують вести активні наступальні дії й обстріли позицій українських військ. Найбільш напружена ситуація склалася в районі Донецька, Дебальцевого, Маріуполя", - пише Тимчук.

За його даними, за останню добу "зафіксовано активні артилерійські обстріли позицій українських військ в районі Маріуполя, а також цивільних об'єктів. На приморському напрямку йде накопичення російсько-терористичних військ".

Також Тимчук повідомляє, що супротивник не припиняє спроб захопити аеропорт в Донецьку, продовжуючи обстріл і спроби штурму. До аеропорту російські війська підтягують ствольну артилерію і РСЗВ. Відзначається ротація бандформувань у районі Спартак-Аеропорт, при цьому на території спортивного центру Спартак іде активне обладнання прихованих позицій, очікується прибуття нових формувань, зокрема підрозділів армії РФ.

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За даними "Інформаційного опору", біля Донецька зафіксовано переміщення 2-х батарей російських 240-мм мінометів 2С4 «Тюльпан». До Пантелеймонівки Донецької обл. перекинута маневрена бронегрупа російських військ.

Тимчук також зазначає підготовку російсько-терористичних військ до централізованої контрбатарейної боротьби проти артилерійських підрозділів українських військ. Із Росії прибули фахівці для організації подібного роду дій.

У «ДНР» прийнято рішення мінувати «небезпечні» (у плані можливо українського наступу) ділянки. У даний момент створюється централізований запас мін різного призначення із РФ, зокрема для ведення диверсійно-партизанської війни, повідомляє Тимчук.