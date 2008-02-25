Яценюк запроваджує нову моду - на рейсові літаки для чиновників

Завтра, 26 лютого, розпочинається дводенний робочий візит голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА до Королівства Бельгія (м. Брюссель). Окрім іншого це буде перший офіційний візит, на який високопоставлений держчиновник України відправиться рейсовим літаком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у ході візиту заплановано зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з президентом Європейського парламенту Гансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ, лідером фракції Європейської народної партії у Європарламенті Жозефом ДОУЛЕМ, керівником Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Яцеком САРІУШ-ВОЛЬСЬКИМ, віце-президентом Європейського парламенту Мареком СІВЕЦОМ, іншими високопосадовцями європейських інституцій.

Планується, що А.ЯЦЕНЮК візьме участь у 10-му засіданні спільного Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, проведе переговори з головою Палати представників парламенту Бельгії Германом ван РОМПЕЄМ, обговорить з Європейським комісаром з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ питання взаємодії України з країнами Європейського Союзу у сфері енергетики.

У ході зустрічей голови Верховної Ради України з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав‘єром СОЛАНОЮ, Комісаром з питань Європейської політики сусідства та зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планується обговорити низку питань, що стосуються співпраці України з Європейским Союзом.