Довгий розійшовся в оцінках з Черновецьким

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ не виключає винесення ним на розгляд сесії Київради питання про недовіру окремим заступникам голови Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав в інтерв’ю “Главреду”, опублікованому на офіційному веб-порталі цього видання.

За словами О.ДОВГОГО, він та голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мають різні оцінки щодо діяльності держадміністрації, фаховості та оцінки роботи деяких заступників міського голови.

“Я навіть не виключаю, що наступні пленарні засідання можуть початися з ініціювання мною особисто висловлення недовіри Київською міською радою деяким заступникам Леоніда Михайловича по лінії адміністрації”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

Однак прізвища цих заступників він не назвав, сказавши, що “ви їх почуєте найближчим часом”.